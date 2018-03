Fiorano, bando per l'apertura di una gelateria nel Palazzo Astoria

Il Comune di Fiorano Modenese ha pubblicato l’avviso di gara per l’assegnazione in concessione della sala al piano terra del Palazzo Astoria, a sinistra dell’ingresso al teatro, da destinare a gelateria artigianale, servizio richiesto dai fioranesi. La gelateria avrà a disposizione l’ambiente di mq 53 per la produzione e vendita, oltre a un deposito al piano interrato di 19 mq. Insieme al Caffè del Teatro, per il quale è in corso la procedura di affidamento, insieme all’attività del teatro con 180 aperture all’anno, insieme al vicino Bla, con migliaia di presenze mensili, soprattutto giovani, la gelateria contribuirà ad offrire alla cittadinanza opportunità di socializzazione e condivisione degli spazi pubblici, oltre a valorizzare il patrimonio comunale.

La concessione dura 6 anni, rinnovabile per altri sei, con un canone a base di gara di 6.000 euro annui e sono ammessi tutti i soggetti singoli, imprese individuali, società commerciali, società cooperative, associazioni, ecc., in regola con i requisiti di idoneità professionale.

Le domande di partecipazione, redatte nelle modalità e con le condizioni previste dall’avviso pubblicate sul sito comunale, dovranno pervenire entro le ore 12 del 27 aprile.

“Riteniamo – spiega il sindaco Francesco Tosi - che l'apertura una buona gelateria nella piazza di Fiorano incontri il favore di molti cittadini e il Comune mette a disposizione un proprio locale perché questo possa avvenire. La cosa fa parte di un programma più ampio che consiste nel tentativo di rendere il centro di Fiorano più attraente e frequentato. Auspichiamo che qualche bravo e intraprendente artigiano del gelato colga la possibilità che offriamo, una opportunità che riteniamo ricca di potenzialità e di successo”.