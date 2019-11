Investimenti sulla sanità regionale, Bargi (lega) contro Bonacini: "Il 95% dei fondi è statale"

“Nove interventi, per uno stanziamento complessivo di 84milioni 360mila euro, dei quali “solo” 4milioni e 218mila euro a carico della Regione Emilia-Romagna. In altre parole, quando si parla di Sanità e dunque di salute dei cittadini, sarebbe buona regola non raccontare bugie. Anche quando si è nel pieno della campagna elettorale”. Il capogruppo della Lega in Regione, Stefano Bargi, puntualizza su quello che è il Programma straordinario di investimenti nella Sanità emiliano-romagnola presentato nelle scorse ore dalla Regione.

“Il Programma di interventi prevede lo stanziamento di finanziamenti per il nuovo ospedale di Carpi (del quale si sa ancora ben poco), per la realizzazione della Casa della salute Polo sud ovest Modena, la ristrutturazione della sede delle attività distrettuali presso l'ex Ospedale di Modena, la realizzazione dell'Hospice area-sud Modena, la realizzazione dell'Hospice area-centro Modena, per i miglioramenti e la messa a norma della Casa della salute di Castelfranco Emilia, per gli interventi di ristrutturazione dell'Ospedale di Mirandola, per l'introduzione delle cartelle cliniche elettroniche con sistema di prescrizione informatizzata e per il rinnovo delle tecnologie biomediche: interventi significativi per la Sanità modenese, che questa Giunta promette di realizzare, senza però precisare che degli 84milioni e 360mila euro necessari per completare le suddette opere, appena 4 milioni e 218mila euro, ovvero il 5% del costo complessivo, verranno stanziati dalla Regione. E, guarda caso, i restanti 80milioni 142mila euro, arriveranno da un fondo statale che – ancora guarda caso - venne rimpinguato quando al governo c'era la Lega” punge il consigliere leghista.

“I numeri parlano chiaro: i cittadini non devono cadere nella trappola dei proclami di Bonaccini, per il quale “non guardiamo al colore politico, gli ospedali si fanno con i soldi della Regione”, quando, in realtà dalla sua Giunta arrivano solo le briciole. E poiché siamo in campagna elettorale, e non vorrei che i proclami si risolvessero in un nulla di fatto la sera del 26 gennaio prossimo, ho chiesto di avere un cronoprogramma relativo alla realizzazione e al completamento degli interventi promessi” conclude Bargi.