Il carbone della "Befana comunista" arriva nella calza della Castelfrigo

Questa mattina la Befana di Rifondazione Comunista ha portato il carbone alla proprietà della Castelfrigo. Si tratta di un appuntamento politico ormai tradizionale per il partito modenese, che ogni anno consegna un sacco di carbone a chi sul territorio si è "distinto in negativo" nel corso dell'ultimo anno. "Con questo atto simbolico vogliamo manifestare tutta la nostra contrarietà al sistema delle false coop e ribadire la solidarietà di Rifondazione Comunista ai 127 lavoratori licenziati dalle cooperative Ilia e Work Service a cui la Castelfrigo aveva appaltato linee produttive per abbattere il costo del lavoro sulla pelle dei lavoratori", spiega Rifondazione.

La vicenda dell'azienda di macellazione è nota da tempo e non manca di riempire le pagine della stampa locale, ancora senza soluzione di continuità. "Se la Castelfrigo è potuta ricorrere a questo sistema di appalti e false cooperative è perché la legislazione glielo consente. Perché se nel distretto modenese delle carni - come in tante altre parti d’Italia - siamo arrivati a condizioni di nuovo caporalato e neoschiavismo questo è dovuto ad una progressiva degenerazione legislativa del mondo del lavoro che consente condizioni di illegalità a norma di legge - sostiene Rifondazione Comunista - È infatti con il jobs act che nel 2015 è entrata in vigore la depenalizzazione del reato di somministrazione fraudolenta di manodopera, che ha sostituito la sanzione penale con una modesta sanzione amministrativa. Un provvedimento che ha spalancato definitivamente le porte alle false coop e ad agenzie interinali spregiudicate che “vendono” manodopera sotto costo.

La consegna simbolica è avvenuta stamattina nel piazzale dove si svolge il presidio permanente della Cgil. I vertici di Rifondazione hanno poi spiegato: "Vogliamo censurare anche il vergognoso accordo sottoscritto dalla Cisl che prevede l'assunzione, peraltro a termine e attraverso un'agenzia di lavoro interinale, di chi ha continuato a lavorare (iscritti Cisl per la stragrande maggioranza) e condanna al licenziamento quei lavoratori che con lo sciopero si sono battuti per i diritti di tutti. Con quell’accordo la Cisl accetta che questo sistema resti immutato, e si mette dalla parte delle aziende, come la Castelfrigo, che vi fanno ricorso sulla pelle dei lavoratori e della collettività".

"Rifondazione Comunista ritiene che, oltre a garantire il posto di lavoro per tutti i lavoratori coinvolti nella vertenza, occorra anche intervenire modificando radicalmente le leggi che permettono l’esistenza delle false coop e che ne hanno fatto uno degli strumenti più avanzati di sfruttamento dei lavoratori. Parteciperemo alle elezioni politiche con la lista Potere al Popolo, e attraverso essa continueremo a batterci per l’abolizione del jobs act e di tutte le norme consentono queste forme di sfruttamento".