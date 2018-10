Il Pd di Carpi ha già deciso, sarà ancora Alberto Bellelli il candidato sindaco

Il sindaco uscente Alberto Bellelli sarà il candidato sindaco del Pd di Carpi in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera. Lo ha deciso l’Assemblea cittadina del Partito democratico riunitasi la sera di lunedì 22 ottobre, approvando a larghissima maggioranza l’ordine del giorno presentato all’Assemblea. Archiviata la stagione delle primarie, dunque, i dem carpigiani si affidano al sindaco uscente per la prossima tornata elettorale, mettendo il primo punto fermo in quella che sarà sicuramente una campagna elettorale più incerta di quanto avvenuto in passato nella città dei Pio.

“Il Partito democratico di Carpi è al lavoro per costruire una proposta programmatica e una squadra di governo che siano all’altezza delle aspettative della città - si legge in una nota del partito - Contemporaneamente inizia il confronto con le forze politiche, le associazioni, i gruppi di cittadini e i singoli che si riconoscono nei valori di una comunità democratica, aperta all’innovazione, allo sviluppo sostenibile e alla crescita, contrapposti a una destra populista che punta su una società chiusa, divisa e vendicativa".

Prima il nome, quindi, poi il programma: "Quella di Bellelli è una candidatura autorevole che ci consente di aprire in tempi rapidi un cantiere programmatico e politico con la città. La Segreteria del Pd ha, infatti, avuto mandato dall’Assemblea di avviare, al più presto, un percorso di confronto aperto innanzitutto con l’attuale coalizione, ma con l’ambizione di allargare l’orizzonte anche al di fuori delle forze che hanno sostenuto finora l’attuale maggioranza. Con, sullo sfondo, l’opzione di possibili primarie di coalizione da tenersi, nell’eventualità che gli alleati lo chiedano, entro febbraio del 2019".