Disservizi ferroviari, il sindaco di Carpi scrive ancora alla Regione

Il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli e l’assessore alla Mobilità della Città dei Pio Cesare Galantini hanno inviato all’assessore ai Trasporti della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini, oltre che ai rappresentanti di RFI, aMo, Comitato utenti della linea e Crufer, una lettera sui disservizi avvenuti recentemente sulla linea ferroviaria Modena-Carpi-Mantova, chiedendo lumi e un eventuale incontro per discutere del tema.

“A seguito dei pesanti disservizi che continuano a verificarsi sulla linea Modena-Carpi-Mantova – si legge nella lettera - siamo con la presente a chiedere urgentemente delucidazioni in merito e un aggiornamento su quali siano le azioni intraprese (e in previsione), per evitare il ripetersi di tali disservizi e la tempistica di attuazione delle stesse. Quanto continua a verificarsi genera indignazione e diffuso scontento nell’utenza con forti disagi a carico della medesima, per cui riteniamo necessario fare piena luce sulle cause che hanno generato i problemi citati e riteniamo altresì necessario dare tempi certi di risoluzione dei problemi. Da sempre la nostra Amministrazione comunale è attenta al tema del trasporto ferroviario e anche con questa comunicazione vogliamo sottolineare l’importanza che la linea in oggetto riveste per i pendolari di Carpi e non solo che, a giusta ragione, chiedono collegamenti certi e rispetto degli orari”.