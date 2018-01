Pierluigi Bersani in tour tra Campo Fossoli e Castelfrigo

Arriva venerdì a Modena Pier Luigi Bersani, per tirare la volata elettorale a Liberi e Uguali. La visita dell'ex ministro si snoderà su tre appuntamenti fra Carpi, Castelnuovo Rangone e San Damaso, frazione del capoluogo, per "toccare simbolicamente alcuni temi nodali dell'azione politico-programmatica di LeU", fanno sapere dal quartier generale.

Bersani è atteso alle 15.30 all'ex campo di concentramento di Fossoli dove, in occasione delle prossime celebrazioni della giornata della memoria, sarà accompagnato dalla stessa vicepresidente della Fondazione Fossoli Maria Cleofe Filippi. Alle 17.30 ci si sposterà alla Castelfrigo di Castelnuovo, i cui lavoratori degli appalti lottano da mesi per rivendicare diritti e dignità.

Alle 18.30 Bersani giungerà al punto stampa predisposto alla polivalente di San Damaso, dove alle 19 si terrà l'iniziativa pubblica, coi candidati LeU, intitolata "La buona politica: onesta, concreta, partecipata. Per i molti, non per i pochi". Seguiranno aperitivo e cena di autofinanziamento.

