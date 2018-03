Blitz del collettivo Guernica in Municipio, striscione e manifesti sulla Siria

Nel corso della seduta pomeridiana del Consiglio Comunale svoltasi oggi, i lavori sono stati contraddistinti dall'inaspettato ingresso di una decina di giovani del collettivo Guernica. I militanti hanno esposto uno striscione con la scritta "Rompere il silenzio su Afrin", in riferimento alle ostilità in corso in Siria. Un'azione annunciata ieri con una piccola manifestazioni con fumogeni in via Emilia Ceentro e preludio al presidio organizzato per il prossimo sabato alle 16 in piazza Torre.

"Oggi siamo andati in consiglio comunale contro il silenzio perpetrato dalle istituzioni da quando sono iniziati i bombardamenti su Afrin - rivendica il Guernica su Facebook - Chiediamo che se ne discuta e che anche Modena prenda una posizione chiara e netta in solidarietà al popolo curdo e contro i bombardamenti di Erdogan".

La contestazione ha avuto breve durata e gli attivisti sono stati sgomberati anche in seguito al'intervento degli agenti della Digos, che hanno proceduto anche all'identificazione dei ragazzi una volta usciti dal Municipio. Purtroppo la protesta di questi giorni si è caraterizzata anche per la comprsa di scritte spray sulle sedi delle facoltà universitarie di Chimica e di Economia.