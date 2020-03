Bonaccini: "Restrizioni funzionano, resteranno almeno fino a Pasqua"

Le restrizioni per l'emergenza coronavirus resteranno "per qualche altra settimana. Penso almeno fino a Pasqua". A dirlo è il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, durante la diretta Facebook di questo pomeriggio insieme al commissario regionale Sergio Venturi. "Il Governo dovrà indicare la data- sottolinea- ma non credo di sbagliare di molto". E poi aggiunge: "Ci sono segnali che curva sta decelerando davvero e speriamo che cominci proprio a calare".

Ma "se cominciamo ad avere questi timidi segnali- rivendica Bonaccini- è proprio grazie alle restrizioni, anche se abbiamo ricevuto critiche per aver anticipato queste misure". Quindi "dobbiamo proseguire, non è ancora vinta- insiste Bonaccini- i comportamenti individuali sono decisivi e fanno la differenza. Quindi le restrizioni rimarranno ancora un po' in vigore".

Bonaccini ha poi sottolineato che "non ci sarà alcuna ripresa economica se non ci sarà la sconfitta dell'emergenza sanitaria". Il Governatore ha anche annunciato le prime mosse per la ripartenza, in particolare la formazione di un comitato di saggi che individui le misure necessarie.

"Ho parlato nei giorni scorsi con Romano Prodi e oggi con Enrico Giovannini- dice Bonaccini- Metteremo insieme qualche economista, qualche umanista ed esperti dei big data. Costituiremo un gruppo di lavoro, come si dice di teste d'uovo, per definire la traioi'ettoria per lo sviluppo di domani".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(DIRE)