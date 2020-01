“Borgonzoni lasci il Senato”, botta e risposta polemico tra Bonaccini e la sfidante

Se a Lucia Borgonzoni davvero interessa solo la Regione Emilia-Romagna allora "lo dimostri" dimettendosi dal Senato. è la nuova stoccata del governatore uscente Stefano Bonaccini, che replica cosi' alle dichiarazioni di fine anno della sua sfidante leghista. "La mia avversaria sostiene che a lei interessa solo l'Emilia-Romagna- segnala Bonaccini- mentre io punterei ad altro (ovvero la leadership nazionale del Pd, ndr).

Un capovolgimento di quanto tutti hanno potuto intendere fino ad oggi. A differenza sua, io non mi sono candidato in Parlamento nel 2018 e ribadisco quanto detto fin dall'inizio della campagna elettorale". Ovvero, assicura il presidente, "se il 26 gennaio vincerò, guiderò la Regione come ho fatto nei cinque anni precedenti. Se perderò, sarò qui a fare opposizione in Consiglio regionale, rispettando il mandato degli elettori".

Bonaccini lancia quindi il guanto della sfida. "Borgonzoni può impegnarsi a fare altrettanto?- manda a dire- Se si' ha solo un modo molto semplice per dimostrarlo: dimettersi fin d'ora dal Senato, accettando cosi' anche in caso di sconfitta di rimanere qui in Regione a onorare l'impegno che sta assumendo coi cittadini. Le chiacchiere stanno a zero: dimostri con un gesto concreto di tenere piu' alla Regione a cui si candida che al suo comodo seggio parlamentare che ancora occupa. Se lo farà sarò il primo a riconoscerglielo", chiosa il governatore.

La replica non si è fatta attendere: "Il livello è sempre da prima elementare". La leghista Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza dell'Emilia-Romagna, risponde cosi' all'affondo del governatore uscente. "Diciamo a Bonaccini se mi risponde sul perchè le agende in sanità sono chiuse? Perchè ci sono liste d'attesa lunghissime in quelle che non sono le varie visite o operazioni che vengono pubblicate sul sito?", ribatte Borgonzoni a margine della presentazione della lista civica che la sosterrà il 26 gennaio.

Bonaccini "dica perchè in agricoltura ci sono aziende che hanno aspettato per due anni i fondi, dica perchè non c'è un piano di bonifiche regionale, dica perchè non utilizza i fondi del dissesto idrogeologico", continua l'esponente del Carroccio, che sull'argomento dimissioni non si addentra ma contrattacca: "Entriamo veramente un pochino nei temi e basta fare i bambini piccoli".

