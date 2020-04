Mascherine obbligatorie, Bonaccini: "Certe imprese più sicure delle file ai supermercati"

"Le mascherine sono indispensabili? Se sì il Governo dica che sono obbligatorie, si mettano sanzioni per chi non le usa e si lavori perchè le persone possano trovarle". Lo ha ieri sera il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini intervenendo a "Non è la D'Urso" su Canale 5.

Bonaccini è tornato a chiedere nel suo intervento "linee guida nazionali" per la fase 2, norme valide in tutto il paese per "ripartire con qualcosa" nei prossimi giorni, ma in condizioni di sicurezza.

A questo proposito il riferimento per il presidente Emilia-Romagna sono sempre quelle imprese del settore agroalimentare che durante il lockdown hanno continuato a funzionare. "Se in queste settimane il contagio per fortuna sta calando, come accessi al Pronto soccorso e ricoveri nelle terapie intensive, è perchè le misure restrittive hanno funzionato, anzi sono state decisive. Ma in alcuni di quei luoghi di lavoro- sottolinea ancora il governatore- si sono prese misure così importanti e serie che quei luoghi sembrano persino più sicuri di quando si va a fare la fila al supermercato".

(DIRE)