Coronavirus, Bonaccini: "Tutti rispettino le regole, sennò rischiamo di non uscirne"

"E' importante adesso che si rispettino le regole, anche rigide, che sono state introdotte. Se necessario se ne metta anche qualcuna in più. Ma adesso noi abbiamo una rete sanitaria che è sotto stress e più di così non possiamo chiedere ai nostri medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, ai medici di famiglia. Occorre che tutti i cittadini rispettino le norme e i comportamenti che innanzitutto la comunità scientifica sta indicando. E bisogna che si rispettino, altrimenti noi rischiamo di non uscirne".

Lo ha detto oggi il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" su Rai 3.

"Io sono certo che tra un po' migliorerà la situazione e tra un po' potremo vedere la luce in fondo al tunnel. Ma adesso serve davvero un comportamento rispettoso da parte di tutti", ha aggiunto Bonaccini, che non ha nascosto: "I prossimi giorni saranno i più difficili perchè sta continuando ad aumentare il numero dei contagiati e purtroppo dei decessi. Aumentano in Emilia Romagna e stanno aumentando nel Paese e credo che aumenterà e che si potrà vedere soltanto tra un po' se le misure restrittive messe in campo produrranno significativi rallentamenti e riduzione di quei numeri".

Il governatore ha poi anche provato ad abbozzare un discorso che vada oltre il momento contingente: "In prospettiva, una volta che sarà superata questa drammatica emergenza, occorrerà fare una riflessione sulla sanità e in particolare sulla sanità pubblica, su bisogno di garantire a tutti le cure".

(DIRE)