Divergenze in maggioranza, i Verdi chiedono al nuovo Governo di bloccare la Campogalliano-Sassuolo

La nuova fase di governo e il rimescolamento delle maggioranze non tarda a creare attriti. I Verdi, in maggioranza accanto al PD di Modena, chiedono che venga rivisto il progetto della Bretella Campogalliano-Sassuolo, opera in cima alle priorità dei dem modenesi.

“Come Verdi siamo in generale contrari alla politica della gomma – afferma Paola Aime Consigliere Verdi Modena - a un paese con merci che viaggiano sui camion anzichè sui treni. Il progetto della Bretella lo abbiamo sempre osteggiato e criticato come opera dannosa per l’ambiente, inutile ferita nel territorio di cui si può al massimo salvare il collegamento scalo merci di Marzaglia-autostrada Brennero. Come Verdi abbiamo sempre sostenuto e sosteniamo l’utilità di progettare un asse ferroviario tra gli scali merci di Marzaglia e Dinazzano.”

Questo è quanto ora chiedono al Governo gli esponenti del partito che in piazza Grande esprime sia un consigliere comunale che l'Assessore all'Ambiente: una mobilità il meno possibile su gomme e su strada, un miglioramento dell’accesso allo scalo merci, bloccando la costruzione del tratto autostradale fino a Sassuolo e un rilancio del trasporto su ferro, con il collegamento Marzaglia-Dinazzano.

Inoltre i Verdi puntano il dito contro il nuovo governo leghista di Sassuolo. Il distretto ceramico infatti incentiva la costruzione della Bretella per spostare su di essa il numeroso traffico di tir e mezzi pesanti che quotidianamente affollano le strade di Sassuolo, e lamenta il ritardo nella realizzazione dell’opera.

“E’ tempo di riorientare la spesa pubblica, di costruire una nuova scala di priorità dove l’Ambiente sia al primo posto. Vero motore di sviluppo e salute.”- conclude Paola Aime consigliere dei Verdi Modena. Una richiesta che non farà certo propria il principale alleato di Piazza Grande e che lo stesso governo precedente, con l'ex Ministro pentastellato Toninelli, aveva di fatto avvallato dopo l'esame dei costi-benefici.