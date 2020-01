Burioni contro gli elettori del Movimento 3V: "Babbei cavernicoli"

Anche il virologo Roberto Burioni ha commentato le elezioni regionali in Emilia Romagna, ovviamente con riferimento alla lista Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità, che partecipava alla competizione elettorale a sostegno del proprio candidato presidente Domenico Battaglia. "I babbei cavernicoli che sono convinti che i vaccini facciano male in quella regione sono 10.979, pari allo 0,47% degli elettori - ha sottolineato il medico - Politicamente sono totalmente irrilevanti, ma dal punto di vista della salute pubblica non vaccinando i loro figli e spaventando gli altri genitori possono fare molto danno".

"A elezioni avvenute - ha aggiunto Burioni - posso dire che Bonaccini è stato il primo in Europa a capire la pericolosità degli antivaccinisti ed è stato il primo a pensare all'obbligatorietà. Sono felice che gli elettori l'abbiano premiato e spero che continui nei prossimi cinque anni a difendere la salute degli Emiliano-Romagnoli".

Uuna dichiarazione che ovviamente è stata indigesta per il Movimento 3V, Vaccini Vogliamo Verità, che ha replicato direttamente: "Oggi rappresentiamo politicamente più di 11.000 cittadini solo in Emilia Romagna. Non ci è chiaro invece chi o cosa rappresenti lei - spiegano i responsabili con riferimento al medico - Non rappresenta la scienza, che non è fatta di slogan ma di dati confrontabili e veritieri; non rappresenta norme di convivenza civile, giacché la sua forma di comunicazione più famosa è l’insulto; non rappresenta il coraggio, perché si sottrae sistematicamente ai confronti con esperti e scienziati ben più titolati di lei, che sarebbero felici di poterla incontrare pubblicamente; non rappresenta purtroppo nemmeno l’arte medica, giacché il primo principio della medicina di Ippocrate è “primum non nocere” (per prima cosa, non fare male), mentre le sue parole hanno l’effetto di offendere e quindi fanno del male a migliaia di persone, a partire da quelle danneggiate dai vaccini o dalle pratiche vaccinali; ma fanno male anche ai molti che la acclamano, ridendo di quella che, anche semplicemente in quanto violenza su una minoranza, dovrebbe fare paura".

"Sappiamo invece cosa rappresentiamo noi: un movimento compatto di decine di migliaia di cittadini (perché l’Italia è più grande dell’Emilia Romagna, e il mondo è più grande dell’Italia), che hanno aperto gli occhi sulle menzogne del bipolarismo e sulle promesse sempre disattese di una politica vecchia, che ha perso di vista non solo le persone, ma l’umanità stessa", chiosa il Movimento 3V