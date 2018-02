Campagna contro i vaccini, nuovi manifesti "a vela" e un convegno

I Genitori del NO Emilia Romagna annunciano un incontro in programma per venerdì 2 marzo a Modena, presso la sala della Parrocchia Spirito Santo, avente come tema cruciale la legge 119/2017 sulle vaccinazioni obbligatorie nei suoi aspetti politici, etici e costituzionali. Interverrà l’avvocato Vanni Oddino, Area Legale Condav che segue con particolare riguardo i soggetti danneggiati da vaccino. Roberto Dal Bosco - scrittore - e Cristiano Lugli, saggista e fondatore, insieme a Dal Bosco, di Renovatio 21. Si parlerà anche della formazione politica del Ministro Lorenzin cercando di far luce sul perché di questa decisione così coercitiva.

Il comitato rilancia in questo modo la propria battaglia, che proprio a Modena sta vedendo uno scontro molto acceso. Nelle ultime settimane non sono mancate le polemiche sui manifesti 6x3 affissi in città (e poi parzialmente smentiti, ndr) e sulla poriezione del film-documentario Vaxxed, che ha fatto insorgere le forze politiche e la comunitò scientifica dell'Ausl.

Proprio in tema di affissione, il comitato ha deciso di proseguire con i propri messaggi: da lunedì 26 febbraio sono presenti infatti nuovi manifesti ideati e firmati solo ed esclusivamente dai Genitori del NO per la città di Modena, che si muoveranno con i camion vela.

A proposito di questo, i Genitori del NO si dicono indignati per le recenti affermazioni del Ministro Lorenzin fatte a Modena, che ha

parlato di “sciacallaggio” e di “vergogna” davanti a dei cartelloni dove venivano sottolineate le segnalazioni fatte all’AIFA per le sospette reazioni avverse date dai vaccini. "Sentir parlare di procurato allarme da chi, quattro anni fa, parlava di '270 bambini morti a Londra per morbillo' è davvero ridicolo, oltre che offensivo per tutti i genitori preoccupati e che non vengono ascoltati da nessuno ma, con un metodo coercitivo, solo sottoposti ad un trattamento sanitario obbligatorio per i propri figli, laddove non esiste neanche lontanamente un rischio di epidemia".