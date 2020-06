Campogalliano, Imu e Tari rinviate a settembre per cittadini e imprese in difficoltà

Scadenze imminenti per il pagamento delle imposte comunali Imu (acconto, 16 giugno) e Tari (prima rata, 30 giugno), ma opportunità di posticipo dei termini, al 30 settembre, concessa esclusivamente a cittadini e aziende in difficoltà economica causa Covid-19.

Lo ha stabilito la Giunta comunale di Campogalliano, che porterà il provvedimento, già presentato in Prima Commissione Consiliare, in Consiglio comunale il 15 giugno. I cittadini che volessero beneficiare del rinvio (esente da sanzioni e interessi), dovranno autodichiarare entro il 31 ottobre 2020, tramite modello predisposto dal Comune, i problemi economici insorti per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

“Abbiamo atteso il “Decreto Rilancio” – spiega la vicesindaca e assessore al Bilancio Daniela Tebasti – per valutare quali fossero le misure adottate su Imu e Tari dal governo. Poiché sono stati esonerati dal pagamento dell’acconto 2020 solo alberghi, pensioni e agriturismi, l’amministrazione comunale è intervenuta direttamente per permettere il rinvio del pagamento al 30 settembre, esclusivamente per i cittadini e le attività che attesteranno di avere difficoltà economiche a causa della pandemia di questi mesi”.

Il modello di autodichiarazione, necessario per ottenere il posticipo dei pagamenti, sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito del Comune, e dovrà essere presentato, secondo le modalità indicate, entro e non oltre il 31 ottobre 2020.