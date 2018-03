Mattinata di calvario sulla linea Modena-Carpi, il sindaco scrive una lettera

L’amministrazione comunale di Carpi, con una lettera a firma del Sindaco Alberto Bellelli e dell’assessore alla Mobilità Cesare Galantini, ha chiesto all’assessorato alla Mobilità e Trasporti e al Servizio Ferrovie della Regione, a RFI spa e a Trenitalia spa delucidazioni in merito ai disservizi verificatisi sulla linea ferroviaria Carpi-Modena nei giorni scorsi.

“A seguito dei pesanti disservizi verificatisi il 14/03/18 sulla linea Modena Carpi, Mantova, a partire dalle ore 6 fino al termine della mattinata, con ritardi fino a 70 minuti, con disagi su 14 delle 20 corse previste, di cui 2 soppresse totalmente, 3 parzialmente, mentre 9 con ritardi da 15’ ad oltre un’ora, siamo con la presente a chiedere urgentemente delucidazioni in merito", illustrano gli amministratori.

"Quanto è accaduto genera sconcerto e indignazione nell’utenza con forti disagi a carico della medesima, per cui riteniamo necessario fare piena luce sulle cause che hanno generato i problemi citati. Da sempre la nostra amministrazione comunale sottolinea l’importanza che la linea in oggetto riveste per i pendolari di Carpi e non solo che, ovviamente, vorrebbero collegamenti certi e rispetto degli orari, a fronte delle spese sostenute per i titoli di viaggio. Perciò, a fronte di quanto si è verificato, chiediamo quali siano le azioni intraprese, od in previsione, per evitare il ripetersi di tali disservizi e per la predisposizione di trasporti sostitutivi, in grado di sopperire tempestivamente alle necessità dell’utenza. Per tutto questo restiamo in attesa di un vostro sollecito riscontro”.