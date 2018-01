Collegi uninomimali, per il M5S in corsa parlamentari uscenti e volti nuovi

Ufficializzate le candidature nei collegi uninominali del Movimento 5 Stelle, rese pubbliche stamane in conferenza stampa dal candidato premier Di Maio, dopo il confronto con Grillo. A differenza delle liste plurinominali, scelte attraverso le votazioni degli iscritti alla piattaforma online del Movimento, i collegi uninominali sono stati scelti dai massimi vertici del partito. I pentastellati hanno riunito storici attivisti e personalità del mondo accademico e della ricerca.

Venendo a Modena, vediamo quali nomi compariranno sulle schede elettorali nei cinque collegi uninominali - tra Camera e Senato - in cui è stato frazionato il nostro territorio. Propio alla Camera troviamo i volti noti degli ultimi cinque anni: nel collegio uninominale della Bassa (Cento - n.8) c'è Vittorio Ferraresi, mentre nel collegio di Sassuolo/ Appennino (n.10) Michele dell'Orco. Per il collegio di Modena (n.9) il nome nuovo è invece quello di Enrica Toce, napoletana di origine ma trapiantanta a Modena dopo la laurea in Geologia.

Nomi inediti - almeno per le elezioni politich e - anche per quanto riguarda il Senato. Nel collegio uninominale di Modena tocca al 54enne Claudio Brandoli, ingegnere impiegato nell'industria ceramica e da tempo attivo sul territorio. Per il collegio della Bassa (n.6) è stata invece candidata Maria Laura Mantovani, 52 anni, ricercatrice di Correggio ed esperta in cybersecurity e giù capo della sicurezza informatica di Unimore.