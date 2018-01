Sfida a sinistra, le candidature di Liberi e Uguali nei collegi modenesi

"Liberi e Uguali nella provincia di Modena ha la certezza di potere annunciare una lista con candidate e candidati competenti, radicati nel territorio nonché, in diversi casi, espressione di esperienze di buon governo o di importanti lotte nel mondo del lavoro". Il movimento coagulato intorno a Pietro Grasso scende in campo anche sul nostro territorio nella difficle sfida al Partito Democratico, sperando di intercettare le spaccature dell'elttorato di sinistra.

"Mentre il Pd importa nomi di peso del centrodestra per garantire un seggio sicuro ai suoi alleati (l'ex berlusconiana Beatrice Lorenzin a Modena città), Liberi e Uguali presenta candidate e candidati che incarnano valori e progetti di una sinistra all'altezza delle sfide del presente e che già in questi anni hanno dimostrato la propria costante presenza e determinazione al fianco della parte più debole delle nostre comunità, provando a rappresentarle e a proporre azioni di riforma che andassero in direzione della riduzione delle diseguaglianze tra i pochi ricchissimi e i moltissimi poveri.", spiega Liberi e Uguali di Modena.



Ma veniamo ai nomi. Candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale di Modena sarà l'ex capogruppo del Pd in Piazza Grande, il 53enne Paolo Trande. Medico Chirurgo, specialista in Gastroenterologia e Medicina Interna, attualmente Responsabile Clinico del Programma di Screening per la Diagnosi Precoce e la Prevenzione dei Tumori del Colo-Retto della AUSL di Modena. Eletto consigliere comunale a Modena nel 2009 e nel 2014, attualmente capogruppo del gruppo "Articolo Uno-Mdp/Per me Modena".

Maria Cecilia Guerra, 60 anni, capogruppo al Senato di Articolo Uno - Mdp - Liberi Uguali è stata Candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Modena e nel collegio plurinominale. E’ stata sottosegretario presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali durante il governo Monti e viceministro presso lo stesso Ministero, con delega anche alle Pari opportunità, durante il governo Letta. E’ docente di Scienza delle finanze presso il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Unimore.

Candidato al Senato della Repubblica nel collegio uninominale di Reggio Emilia/Bassa Modenese è Cesare Galantini, 42 anni, assessore al Comune di Carpi dopo molti anni in consiglio comunale e un impiego nella Cgil.

Candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Cento/Bassa modenese sarà Lorenzo Campana, 42 anni. Consigliere comunale a Nonantola dal 2009, riconfermato nel 2014. Nel 2017 esce dal PD confluendo in Articolo Uno-MDP e ora in Liberi e Uguali.

Candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Sassuolo è invece Diego Capponi, 49 anni nato a Modena residente a San Cesario Sul Panaro, operaio con oltre trent'anni di lavoro in macelli industriali e funzionario sindacale della Cgil.

Cinzia Cornia, 63 anni nata e residente a Modena è candidata al Senato della Repubblica nel collegio plurinominale. Ex insegnante prima di scuola elementare, poi professoressa di filosofia, attualmente è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Cresci@mo. Nel collegio plurinominale della Camera toccherà invece alla 31enne Alessandra di Bartolomeo, docente precaria nelle scuole della provincia di Modena. Anche il ravennate Giovanni Paglia, 40 anni, membro della Segreteria nazionale e Tesoriere nazionale di Sinistra Italiana correrà nella lista plurinominale della Camera.

"Al centro del nostro programma c'è la riconversione ecologica dell’economia, una più equa distribuzione del carico fiscale e l'obiettivo di un welfare universalistico e pubblico, perché rivolgersi "ai molti e non ai pochi" non è un mero slogan, ma la traduzione concreta di una visione e un progetto di Paese, più giusto più libero più eguale".