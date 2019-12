Regionali, i candidati in corsa insieme a Lugli con "L'Altra Emilia Romagna"

Questa mattina alle 8.25 il candidato alla presidenza della Regione per "L'Altra Emilia Romagna" - Stefano Lugli - è stato il primo dei candidati in lizza alle elezioni regionali del 26 gennaio 2020 a depositare la propria candidatura alla Corte d'Appello di Bologna. "Tutta la documentazione era in regola e il deposito della candidatura si è svolto senza problemi", garantisce la lista della sinistra "alternativa"

L'Altra Emilia-Romagna, ricorda Stefano Lugli, è "l'unica lista che si oppone alle destre con un progetto politico a favore dei beni comuni e contro le privatizzazioni", per il lavoro stabile e sicuro, contro la precarietà e le false cooperative, per la sostenibilità ambientale contro le grandi opere autostradali, per l'unità delle regioni nel chiedere al governo adeguate risorse per i diritti dei cittadini contro l'autonomia regionale che realizza il sogno leghista della secessione, "per il vero cambiamento di cui questa regione ha bisogno".

Stefano Lugli è anche candidato consigliere regionale nelle circoscrizioni di Bologna, dove è capolista, Modena e Ferrara. nel collegio modenesi la lista è composta da: Alba Bassoli (architetto AUSL Modena), Claudia Bellucci (psicologa e consigliera comunale a Castelnuovo Rangone), Elena Govoni (tecnico della prevenzione all'AUSL Modena), Teresa Grasso (dipendente del comune di Modena), Mario Ori (dipendente Atersir), Giovanni Sonego (libero professionista).