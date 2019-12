Elezioni Regionali. I candidati modenesi della lista di Potere al Popolo

Anche Potere al Popolo ha presentato presso il Tribunale di Modena la documentazione necessaria a garantire la corsa elettorale della lista a sostegno della candidata Marta Collot. I sette nomi in lista sono quelli di Alice Miglioli, Flavio Costantino Mario Novara, Annamaria Raiola, Samuele Serafini, Maria Gioia Caleffi, Francesco Fida e Patrizia Manzini.

"Un risultato importante raggiunto nonostante le difficoltà causate dal “Pericolo Salvini”, del “necessario voto utile” e dell'oligarca di Carpi (il sindaco Bellelli, ndr) che si è rifiutato di nominare degli autenticatori per impedirci di raccogliere le firme. Da oggi quindi, PaP sarà ufficialmente presente alle prossime elezioni regionali, con il proprio programma e la sua mobilitazione"", commentano gli attivisti.

"Schierati soprattutto contro la Lega e la Destra liberista, illiberale e razzista da tempo abbiamo fronteggiato i deliri razzisti, sessisti e fascisti e non abbiamo certo aspettato le elezioni, come il PD, per manifestare e denunciare tutto questo, come non abbiamo mai risparmiato critiche alle medesime proposte politiche del Partito Democratico confluite e smascherate con il decreto Minniti. Per questo non saremo certo noi che potremmo far vincere la Lega. Inutile chiedere il voto utile ai lavoratori che il Partito Democratico da tempo ha rinunciato a difendere per sostenere industriali e banchieri come, del resto, fa la Destra che dicono di contrastare. Ed è anche per questo che se forse avremo un risultato da prefisso telefonico, noi abbiamo il diritto di esprimere un’idea diversa da quella dei partiti “grandi”, che non ci rappresentano neanche vagamente. Di opporci a un sistema imposto più o meno bipolare in cui, sui temi importanti, tra gli schieramenti non ci sono scontri: sulle grandi opere, sulla cementificazione selvaggia, su uno sviluppo guidato dalle multinazionali o sulle politiche razziste, sono tutti d‘accordo".