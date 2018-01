Parlamentarie M5S, ecco i nomi dei candidati modenesi nelle liste proporzionali

La Rete ha emesso il suo verdetto circa i futuri candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche del 4 marzo. Gli iscritti hanno potuto esprimere le loro indicazioni sulla piattaforma Rousseau, grazie alla quale il partito di Grillo ha compilato le liste dei collegi plurinominali di Camera e Senato in tutta Italia.

A Modena correranno dunque alla Camera il parlamentare uscente Vittorio Ferraresi, l'avvocato Stefania Ascari, l'altro onorevole Michele dell'Orco e la vignolese Nadia Piseddu, già candidata nei mesi scorsi per la corsa ad aspirante Presidente del Consiglio. In questo ordine si compone la lista bloccata dei quattro candidati, che sul nostro territorio potrebbe vedere - sondaggi e precedenti alla mano - l'elezione di due deptati. In "panchina" come candidati supplenti si accomodano invece Lorenzo Lazzari, Alessandra Romani, Simone Rizzo e Francesca Capuozzo.

Per quanto riguarda il Senato, invece, le parlamentarie pentastellate hanno composto la seguente graduatoria nel listino bloccato: Gabriele Lanzi, Maria Laura Mantovani, Claudio Brandoli e Luisa Catellani. In pole position per un posto a Palazzo Madama c'è dunque il formiginese Gabriele Lanzi. Candidati supplenti sono Fabrizo Todaro, Barbara Campanini, Vincenzo Riccobene e Stefania Piccinini.

Questi dunque i nomi chegli elettori modenesi troveranno già stampati sulla scheda, senza - vale la pena ricordarlo - la possibilità di esprimere una preferenza per l'uno o per l'altro. Mancano ancora, invece, i nomi per i collegi uninominali, la cui scelta è in capo ai vertici del Movimento (Grillo e Di Maio).