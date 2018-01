Big di partito e Ministri, le candidature del Pd nei collegi modenesi

Ferrara e Graziano Delrio a Reggio Emilia fino a figure come Beatrice Lorenzin all'uninominale per la Camera a Modena (niente collegio a Prato, dunque), Andrea Orlando capolista tra Reggio, Parma e Piacenza, Valeria Fedeli prima in lista per il Senato nel collegio emiliano. E ancora Gianni Cuperlo a Sassuolo e Piero Fassino capolista a Modena-Ferrara. In lista anche due membri della Giunta Bonaccini: il sottosegretario Andrea Rossi e l'assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo.

Questo dunque l'elenco dei candidati in Emilia-Romagna. Per la Camera, all'uninominale: il prodiano Serse Soverini (lista Insieme) a Imola; Fabrizio Landi a Cesena; Alberto Pagani a Ravenna; Dario Franceschini a Ferrara; Francesco Critelli a Bologna pianura; Andrea De Maria a Bologna città; Gianluca Benamati a Bologna Casalecchio (e montagna); Stefano Vaccari a Cento/Bassa modenese; Beatrice Lorenzin a Modena; Gianni Cuperlo a Sassuolo/Appennino modenese; Antonella Incerti a Scandiano; Lucia Annibali a Parma; Giuseppe Romanini a Fidenza; Patrizia Calza a Piacenza; il centrista Sergio Pizzolante a Rimini; Marco Di Maio a Forli'; Graziano Delrio a Reggio Emilia.

Per la Camera, al plurinominale: collegio 1 (Ferrara e Romagna) Dario Franceschini, Giuditta Pini, Sandro Gozi e Lia Quartapelle; collegio 2 (Modena e Ferrara) Piero Fassino, Lucia Annibali, Edoardo Patriarca e Barbara Paron; collegio 3 (Bologna) Carla Cantone, Luca Rizzo Nervo più due posti ancora da destinare; collegio 4 (Emilia) Andrea Orlando, Paola De Micheli, Luigi Marattin piu' un posto da assegnare.

Per il Senato, all'uninominale in Emilia-Romagna: Tiziano Arlotti a Rimini; Stefano Collina a Ravenna; Sandra Zampa a Ferrara; Pierferdinando Casini a Bologna; Andrea Rossi a Modena; Vanna Iori a Reggio Emilia; Giorgio Pagliari a Parma; Paola Gazzolo a Piacenza. Per il Senato, al plurinominale: collegio 1 (Bologna e la Romagna) Daniele Manca, Teresa Bellanova, Ernesto Carbone e Francesca Puglisi; al collegio 2 (Emilia) Valeria Fedeli, Matteo Richetti, Paola Boldrini più un posto da assegnare.

