Centrodestra, ecco i nomi per gli uninominali. La Lega fa man bassa

Si completano in queste ore le candidature delle forze politiche a Camera e Senato e anche il centrodestra ha reso noti i nomi dei collegi uninominali dell'Emilia-Romaga, regione per tradizione "rossa" dove il voto maggioritario non offre prospettive eccellenti alla coalizione formata da Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia e dalla "quarta gamba" centrista.

Nel nostro territorio gli equilibri – almeno sui seggi uninominali – si sono inclinati verso la Lega Nord, che ottiene ben 15 dei 25 collegi totali, contro i sette di Fi (non compare il nome del coordinatore regionale Massimo Palmizio) e i tre di Fdi.

Queste le candidature del Carroccio nei collegi uninominali per il Senato: Pietro Pisani a Piacenza, Maria Saponara a Parma, Claudia Bellocchi a Reggio Emilia, Stefano Corti a Modena, il civico Massimiliano Alberghini a Ravenna. Per gli alleati della coalizione correranno Alberto Balboni (Fdi) a Ferrara, Elisabetta Brunelli (Fi) a Bologna e Antonio Barboni (Fi) a Rimini.

Per quanto riguarda la Camera, queste le candidature dell'uninominale: Francesca Scarano (Lega) a Bologna, Giuseppe Vicinelli (Fi) a San Giovanni in Persiceto, Simonetta Mingazzini (Fi) a Imola, Eugenia Maria Roccella (Fi) a Casalecchio, Maura Tomasi (Lega) a Ferrara, Emanuele Cestari (Lega) a Cento, Ylenja Lucaselli (Fdi) a Modena, Benedetta Fiorini (Fi) a Sassuolo, Agnese Zaghi (Lega) a Reggio Emilia, Maura Catellani (Lega) a Scandiano, Laura Cavandoli (Lega) a Parma, Giovanni Battista (Lega) a Fidenza, Tommaso Foti (Fdi) a Piacenza, Elena Raffaelli (Lega) a Rimini, Andrea Cintorino (Lega) a Forli', Samanta Gardin (Lega) a Ravenna, Simona Vietina (Fi) a Cesena.

Con la nuova legge elettorale, tuttavia, i nomi eleggibili del centrodestra saranno quelli in cima ai listini plurinominali, sui quali si susseguono voci ma mancano ancora conferme.

