Farmacie Comunali e Fondazione Colfi, aperte le candidature per le nomine comunali

C’è tempo fino alle ore 13 di lunedì 13 luglio per presentare proposte di candidatura o autocandidature per la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della società Farmacie comunali di Modena spa e di un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Paride Colfi.

Il candidato nominato dall’Amministrazione per la presidenza delle Farmacie Comunali, salvo diversa determinazione dell’Assemblea, resterà in carica tre esercizi con un compenso che verrà deliberato dall’Assemblea della società e scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica. Il consigliere nominato nel Cda della Fondazione Paride Colfi resterà in carica quattro anni a titolo gratuito.

Le proposte di candidatura o le autocandidature, indirizzate al sindaco del Comune di Modena, possono essere inoltrate tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo direttoregeneral e@cert.comune.modena.it o consegnate direttamente alla segreteria della Direzione generale (via Scudari 20, previo appuntamento da fissare telefonando ai numeri 059 2032952 – 059 2032881 nei seguenti orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13; lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18). Le candidature pervenute potranno essere utilizzate per effettuare ulteriori nomine nel caso di cessazioni dalla carica prima della scadenza naturale del mandato. I bandi sono consultabili sul sito istituzionale (www.comune.modena.it/il- comune/bandi).

Possono presentare proposte di candidatura il sindaco e i consiglieri comunali, il rettore, i presidenti di Facoltà e i direttori di Dipartimento dell’Università, gli organi direttivi locali degli Ordini e dei Collegi professionali, delle associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria. Sono inoltre consentite autocandidature con il sostegno di almeno dieci firme apposte da professori o ricercatori dell’Università, iscritti agli Ordini o Collegi professionali, singoli componenti degli organi direttivi delle Associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria.

I candidati devono avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale, una comprovata esperienza tecnica o amministrativa, per studi e ricerche compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private, o documentate esperienze di impegno sociale e civile, possedere i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa vigente e dagli statuti degli organismi interessati e non essere nelle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità. I soggetti individuati dovranno inoltre aderire al documento “La carta di Avviso pubblico. Codice etico per la buona politica”.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione generale del Comune di Modena (via Scudari 20, tel. 059 2032592).