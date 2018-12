A  Capodanno niente botti. Mirandola aiuta le regioni devastate dal maltempo

Il risparmio dei botti di Capodanno sia donato alle regioni italiane devastate dal maltempo dell’ottobre 2018 e che nel 2012 sono accorse in aiuto della nostra città terremotata». Il sindaco di Mirandola Maino Benatti invita a non acquistare botti e petardi e a devolvere il denaro così risparmiato a chi vive ancora i drammatici effetti della devastazione provocata dall’eccezionale ondata di maltempo dello scorso autunno, che ha provocato diverse vittime e tanta devastazione.

"A Capodanno – spiega Benatti – ci si può benissimo divertire senza petardi e senza “botti”, che ogni anno rappresentano oltretutto un grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità delle persone e degli animali. Il pensiero dell’Amministrazione comunale di Mirandola va alle popolazioni del Trentino Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, che nei giorni del sisma del 2012 hanno prestato il loro generoso aiuto ai nostri concittadini terremotati e che ora meritano il nostro sostegno e il nostro abbraccio». L’appello è dunque alla responsabilità dei cittadini ma anche a un gesto di solidarietà molto importante in questo momento. Come Comune – conclude il Sindaco Benatti – invitiamo a versare il denaro risparmiato coi “botti” sui conti correnti attivati dalla Regioni interessate."

Gli Iban sono:

Emergenza Friuli-Venezia Giulia

Iban IT 47 W 02008 02230 00000 3120964

Causale: “Subito al lavoro nelle aree colpite dall’alluvione 2018 in Fvg”.

Emergenza Trentino Alto Adige

Iban IT 12 S 02008 01820 00000 3774828

Causale “Calamità Trentino 2018”.

Emergenza Veneto

Iban: IT 75 C 02008 02017 000105442360.

Causale: “Veneto in ginocchio per maltempo ottobre-novembre 2018”.