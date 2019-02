Care Residence all'ex Cappuccina. Iniziati i lavori propedeutici nel carpigiano

E’ partito l’iter per la realizzazione di un nuovo ‘polo anziani’ nell’area ex Cappuccina di via Nuova Ponente, a Carpi. Nei giorni scorsi la ditta Garc spa ha iniziato ad eseguire i lavori propedeutici di quest’importante intervento. La posa della prima pietra è prevista indicativamente nel mese di aprile, dopo lo spostamento della condotta dell'acquedotto che attraversa l'area da sud a nord e la demolizione dei vecchi fabbricati. La gara d’appalto è stata vinta dal Consorzio Imprenditori Edili Soc Coop di Modena che ha indicato l'impresa Garc spa come esecutrice dei lavori. Il tutto per un importo complessivo delle opere di progetto a corpo ribassato di 3 milioni e 275.000 euro, con un ribasso rispetto all’importo a base di gara pari ad 246.667 euro, al quale vanno sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il cui importo ammonta a 76.762 euro, per un importo totale di aggiudicazione di 3 milioni e 351.762 euro (Iva compresa).

L’intervento è stato progettato dal Servizio Lavori pubblici del Comune di Carpi in collaborazione con la società di ingegneria Enerplan per quanto riguarda la parte strutturale e impiantistica. La direzione dei lavori è totalmente a cura del Servizio. Lo stanziamento totale per il progetto così come approvato dalla Giunta comunale è pari a 4 milioni e 300 mila euro; la spesa è prevista nel Programma Triennale degli investimenti ed è finanziata anche con contributi da enti pubblici e privati per 1 milione e 827.391 euro (di cui 431.433 euro relativi al contributo della Croce Rossa Italiana, incassati nel 2016 e confluiti in Avanzo vincolato, 900.000 euro relativi ad un contributo della Fondazione CR Carpi, 232.175 euro relativi ad un contributo regionale per danni da sisma 2012, 263.782 euro relativi ad un trasferimento dall’ASP Terre d’Argine e infine 200.000 euro relativi alla permuta di un’area sita nella frazione di Cortile). I restanti 2 milioni e 272.609 euro sono risorse del Comune.

“Avevamo indicato nel nostro programma elettorale per quello che riguarda le politiche sociali proprio la realizzazione di questo intervento: presto sarà realizzato e potrà dare risposte concrete e innovative alle richieste della popolazione anziana e non solo, in un epoca nella quale l’innalzamento della vita media pone nuove problematiche e richiede nuove soluzioni nel campo del welfare” commenta il Sindaco Alberto Bellelli.