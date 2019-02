La sinistra civica punta sulla giovane Carolina Coriani, è la candidata di Modena Volta Pagina

Carolina Coriani sarà la candidata sindaco della Lista Civica “Modena Volta Pagina”. L'annuncio arriva oggi, in previsione della presentazione alla stampa, dopo l'assemblea che la lista della sinistra civica modenese ha tenuto ieri sera. La votazione è avvenuta ieri sera su un unico candidato e non ha avuto voti contrari ma solo alcune astensioni. "Si è giunti alla individuazione del nominativo in modo assolutamente democratico e collegiale - spiega la lista in una nota - Tutti gli iscritti, infatti, sono stati consultati ed hanno potuto indicare le loro preferenze. Fra coloro che hanno riportato un maggior numero di indicazioni è stata raccolta la disponibilità di due giovani: Marco Chincarini e Carolina Coriani. A quel punto, per evitare una conta fra gli iscritti e giungere alla designazione più unanime possibile, Marco Chincarini, attuale capogruppo in Consiglio Comunale di MVP, ha compiuto un atto di grande generosità, ritirando la propria candidatura.

Un gesto apprezzato da tutti gli iscritti che conferma ancora la compattezza e la collegialità delle scelte della lista".

L'esperienza politica decennale di Chincarini lascia quindi spazio alla novità di una giovane, attiva nel campo della cultura e sempre presente al progetto nato qualche mese fa come alternativa alla sinistra che finora ha governato la città. "Modena Volta Pagina - si legge ancora - è una compagine giovane che va sempre più caratterizzandosi come una lista coesa e non costruita su un unico personaggio ma che trova forza proprio nel lavoro collegiale. Il gioco di squadra, la generosità reciproca fra gli iscritti, la stessa interscambiabilità nei ruoli è un fatto anomalo nel panorama politico locale e va controcorrente con la generale personalizzazione della politica che vede partiti e liste costruiti attorno ad unico personaggio e quindi fragili e volatili. Modena Volta Pagina lancia il messaggio contrario".