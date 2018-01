Castelfranco Emilia. Approvato Centro diurno socio-riabilitativo per diversamente abili

E’ stato approvato il progetto esecutivo e si sono avviate le procedure di gara d’appalto per la realizzazione del nuovo Centro Diurno Socio-Riabilitativo per persone diversamente abili di Castelfranco Emilia, che sorgerà nelle immediate vicinanze del Polo scolastico Guinizelli di via Risorgimento e sarà a disposizione dei residenti dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario n°7: Bastiglia, Bomporto, San Cesario, Nonantola e Ravarino, oltre a Castelfranco Emilia.

Il progetto, suddiviso per stralci per l’individuazione del nuovo fabbricato e per tutte le opere di urbanizzazione connesse all'opera, prevede anche la realizzazione di una nuova rotatoria su via Risorgimento, necessaria alla risistemazione degli accessi al parcheggio dello Stadio Ferrarini, oltre a dare nuovo ordine al sistema viabilistico della zona.

Questa progettualità che sarà cofinanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, consentirà all'Amministrazione di concentrare in un unico complesso moderno e funzionale i servizi resi alle persone diversamente abili gravi e gravissime del territorio e ne valorizzerà la qualità del servizio complessivo reso all’utenza. Verranno infatti trasferiti nel nuovo edificio i servizi resi all’interno dei centri disabili presenti presso il centro Anec di via Solimei e nella frazione di Recovato, strutture ormai non più adeguate a svolgere le funzioni deputate, per problemi di localizzazione e di caratteristiche degli immobili ormai datati.

L'Amministrazione comunale pertanto ha ritenuto necessario pianificare la realizzazione di un Centro Diurno che risponda alle esigenze di garantire la riorganizzazione dei servizi di accoglienza diurna per persone con disabilità grave e la realizzazione di un servizio di accoglienza residenziale temporanea per persone con disabilità di diverso grado. L'intervento, per complessivi 2.200.000 euro di quadro economico comprensive delle opere di urbanizzazione generali, consentirà inoltre una maggiore sicurezza e una migliore fruizione anche del polo scolastico “Guinizelli”, con conseguente miglioramento dei percorsi di accesso e di uscita dalle strutture. Con la realizzazione della nuova rotatoria, infatti, sarà possibile rivedere tutto il sistema di accessi e recessi non solo al Centro Diurno, ma anche al complesso scolastico “Guinizelli”, che ora raggruppa in un unico edificio scuola primaria e secondaria di primo grado.

“E' con grande soddisfazione - affermano il Sindaco Stefano Reggianini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Denis Bertoncelli - che comunichiamo alla cittadinanza che presto verrà dato l’inizio dei lavori di un’opera innovativa sul nostro territorio, indispensabile per migliorare la qualità del servizio a supporto di persone affette da disabilità gravi e delle loro famiglie, oltre a riqualificare un'altra porzione di città pubblica dove vengono concentrati poli attrattori importanti come scuole e attività sportive. Ricordiamo infatti che l'area su cui sorgerà il Centro Diurno e le zone limitrofe, sono già stati oggetto di interventi di forte rilevanza, come l'ampliamento del polo scolastico Guinizelli, la riqualificazione della palestra Le Cupole ed è in corso la gara d’appalto per il primo stralcio della Cittadella dello Sport, con la realizzazione di un nuovo campo da calcio in erba sintetica all'interno dello stadio Ferrarini. Tutte queste strutture saranno il volano per progetti sinergici di collaborazione tra istituzione scolastica, centri sanitari e associazioni sportive, in un contesto di comunità e di coesione sociale”.