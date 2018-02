Castelfrigo. Cgil: "Non ci sono condizioni per sospendere presidio. Rimane il blocco"

Per la Flai e la Cgil di Modena ed Emilia Romagna le condizioni per sospendere il presidio sono quelle che sono state dichiarate dal Presidente della Regione Emilia Romagna, in data odierna. Spiegano dal sindacato: "Cioè l’applicazione integrale dei contenuti e dei principi previsti dall'accordo del 29 dicembre 2017, sottoscritto in Regione da tutte le organizzazioni sindacali, associazioni imprenditoriali e Regione Emilia Romagna. Senza l'attivazione di questo percorso il presidio e il blocco delle merci in entrata e in uscita permarranno. "