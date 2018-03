Più agenti di polizia a Modena? "No, sono sparpagliati e poco coordinati"

Prosegue il dibattito modenese tra le forze politiche e sociali circa l'adeguamento degli organici del comparto sicrezza, che ha subito una battuta d'arresto rispetto a quanto auspicato. Se da più parti si chiede allo Stato centrale e al neoeletto parlamento di mettere mano ai numeri di agenti a disposizione del territorio, la Cgil di Modena fornisce un punto di vista diverso sull'argomento.

"Per accrescere la sicurezza dei cittadini è urgente accrescere gli organici? E' questo l'obiettivo sufficiente e risolutivo? - si domanda il sindacato con il suo coordinatore Franco Zavatti - Sì, se si guarda corto. No, se finalmente si parte analizzando le pesanti incongruenze strutturali e con lo sguardo anche rivolto all'Europa. Siamo il paese europeo col più elevato numero di agenti/organici in rapporto alla popolazione, che considerando le tre polizie italiane - PS, CC, GdF - raggiunge le 278.000 unità. In Germania ne hanno 35.000 in meno, in Francia oltre 70.000 in meno, e così in Spagna, Inghilterra e Paesi nordici. Senza sottovalutare, assolutamente, di aggiungere gli oltre 60.000 agenti delle nostre Polizie Municipali che nel controllo e sicurezza dei territori c'entrano eccome"

"Siamo l'unico paese europeo ad avere due corpi di polizia con le stellette militari. Gli unici a conservare militarizzata la nostra "polizia economica e finanziaria" e con l'assurdo di dirottare parte dell'organico della Guardia di F. nei servizi di ordine pubblico, piazze e stadi compresi - aggiunge Zavatti - Siamo il paese col record europeo che schiera nei territori Corpi con nove divise e funzioni diverse, a volte sovrapposte, poco coordinate e troppa separatezza organizzativa nelle ordinarie attività di prevenzione sui territori ed indagini".

Il punto espresso dal sindacato è dunque chiaro: "Si tratta di temi pesanti e di struttura che vanno oltre i titoli polemici ricorrenti sulle mere "carenze di organico". Abbiamo più agenti di ogni altra nazione, ma troppo sparpagliati e poco coordinati. In conclusione, prendiamo ad esempio concreto la provincia di Modena. Ai cittadini ed ai circa 1.300 operatori dei tre Corpi di polizia - PS, CC e GdF - cui vanno aggiunti i circa 700 vigili urbani dei comuni modenesi - cioè un operatore ogni 350 cittadini - dobbiamo promettere più assunzioni (pure oggi necessarie) per risolvere l'intricato peso della sicurezza, oppure avviare un lavoro su un esteso percorso di riforme, razionalizzazione, coordinamento e semplificazione nell'arcipelago dei numerosi ed "autonomi" corpi operativi?". La Cgil ribatte questo chiodo decisivo. Aspetti strutturali da affrontare concretamente per dare risposte credibili ai bisogni della società ed alle sensibilità dei Comitati dei cittadini sempre più attivi nei territori.