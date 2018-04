Il comandante Chiari va in pensione, Muzzarelli loda "passione e professionalità"

Ha svolto il suo mandato con “passione e professionalità” e per la sua sostituzione nelle prossime settimane verrà pubblicato un bando di mobilità: “La scelta del sostituto o della sostituta avverrà, come negli altri casi, nel pieno rispetto delle regole e nella massima trasparenza”. Lo ha annunciato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli commentando in Consiglio comunale la notizia della richiesta di pensionamento avanzata dal comandante della Polizia municipale Franco Chiari che lascerà l’incarico il 15 luglio.

“Considerato che i programmi di investimento e di sviluppo dei servizi relativi ai compiti specifici della Polizia municipale e delle politiche di sicurezza urbana sono in corso – ha spiegato il sindaco – avremmo preferito che il comandante concludesse il mandato amministrativo, ma abbiamo dovuto prendere atto con dispiacere delle ragioni personali che non glielo consentono”.

Dopo aver sottolineato che, vista la fase delicata sul versante della legalità e della sicurezza, sono state escluse soluzioni transitorie a breve termine (“per garantire subito una salda guida alla nostra polizia locale”), il sindaco ha affermato che il nuovo comandante “dovrà proseguire le strategie che l’amministrazione ha affidato alla Polizia municipale e che il Comandante Chiari ha perseguito con passione e professionalità, ivi compreso il miglioramento delle relazioni sindacali, della partecipazione e delle motivazioni del personale”.

Per Muzzarelli, Chiari ha guidato la Polizia municipale per nove anni con professionalità e competenza contribuendo al lavoro istruttorio delle politiche dell’amministrazione e alla loro attuazione. Tra i risultati ricordati dal sindaco figurano, in particolare, lo sviluppo del Patto Modena sicura e l’integrazione delle forze dell’ordine; lo sviluppo della videosorveglianza in città; l’introduzione della Polizia di prossimità; l’applicazione dei servizi h24, prima alcuni giorni a settimana, poi 7 giorni su 7 per tutto il corso dell’anno; lo sviluppo dell’attività dei volontari della sicurezza (oggi oltre 300) e, negli ultimi due anni, lo sviluppo del controllo di vicinato: ormai 28 gruppi con circa 900 partecipanti.

“Avremo altri momenti per ringraziarlo e salutarlo, soprattutto davanti al personale che ha diretto in questi anni, ma intanto credo che sia giusto ringraziarlo anche in questa sede – ha concluso il sindaco in Consiglio comunale - e formulargli i migliori auguri di buona salute e di sereno pensionamento”.