Insieme alla Complanarina verrà realizzata anche la ciclabile Cartiera-San Donnino

Con la costruzione della cosiddetta Complanarina, il collegamento tra la tangenziale di Modena e il casello autostradale di Modena Sud, Autostrade per l’Italia realizzerà anche una connessione ciclopedonale tra il centro abitato di Cartiera e la frazione di San Donnino. Lo ha annunciato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli in Consiglio comunale oggi, giovedì 3 maggio, sottolineando che l’intervento ha l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi per i residenti nel nucleo abitato ed è stato chiesto dal Comune al concessionario in un recente incontro ottenendo un riscontro positivo.

Il sindaco ha riepilogato la situazione dell’opera per la quale, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che ha sancito l’ok definitivo alla sua realizzazione, superando il parere negativo della Soprintendenza espresso nel marzo 2016 in Conferenza dei servizi, è ora in corso la progettazione esecutiva che si concluderà entro l’anno. Seguirà la fase di appalto dei lavori mediante gara pubblica europea entro l’estate 2019.

Il progetto definitivo approvato tiene già conto delle modifiche richieste dal Comune già accolte in Conferenza dei servizi relative alle barriere di mitigazione e alla variante di Paganine “che allontana dall’abitato la strada attuale per Portile - come ha ricordato il sindaco - rendendo possibile la realizzazione di parcheggi per i residenti”.