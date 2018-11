Cisl annuncia assunzione venti portalettere a Modena e provincia per Poste Italiane

A Modena e provincia saranno presto assunti venti portalettere. Lo annuncia Francesco Balzano, nuovo segretario generale della Slp Cisl Emilia Centrale, il sindacato dei lavoratori postali che tra Modena e Reggio Emilia conta quasi 800 iscritti ed è il più rappresentativo in Poste Italiane (è iscritto alla Cisl il 40 per cento degli addetti).

Balzano, 34 anni, sostituisce Gennaro Lauri. Completano la segreteria Anna Rosanova e Alberto Puzio.

"L'assunzione dei venti portalettere nel nostro territorio è prevista dall’accordo sulle politiche attive che, insieme ad altre cinque sigle sindacali, abbiamo sottoscritto a livello nazionale il 13 giugno con Poste Italiane – spiega Balzano – A cinque mesi dalla firma, in tutta Italia 1.500 lavoratori part-time hanno già avuto la possibilità di vedere trasformato il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno nel territorio di riferimento, 400 colleghi stanno per essere trasferiti in ambito nazionale (oltre a quelli già movimentati a livello provinciale e regionale), 1.340 precari (ex tempi determinati portalettere) sono in via di stabilizzazione e circa 500 laureati stanno entrando in azienda. Si tratta di oltre 3.700 persone che, grazie a un accordo sindacale, possono finalmente costruirsi un futuro lavorativo. Questa, poi, è solo la prima tranche di quanto concordato, perché nel biennio 2019/2020 – conclude il neo segretario della Slp Cisl Emilia Centrale - saranno messe in atto altre azioni di politica occupazionale."