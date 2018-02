“Città dei Motori”, il sindaco di Maranello ancora alla guida della Rete nazionale

L’assemblea di Città dei Motori, la rete dei comuni del Made in Italy motoristico che si riconosce nell’Anci, ha confermato alla sua guida il sindaco di Maranello Massimiliano Morini. Morini si presentava all’assemblea di ieri mattina, riunitasi a Roma presso la sede Anci, nelle vesti di presidente uscente. Il suo sarà quindi il secondo mandato ai vertici dell’associazione, che riunisce 25 Comuni italiani, appartenenti a 10 Regioni diverse e che rappresentano una popolazione di circa 2 milioni di abitanti, che hanno nei loro territori una vocazione motoristica, a livello di produzione (automotive, moto e scooter, aerospazio, cantieristica navale), sportiva (circuiti e rievocazioni storiche) o culturale (musei, collezioni, archivi).

La conferma di Morini alla guida dell’associazione ribadisce anche la leadership di Maranello come luogo per eccellenza vocato non soltanto alla produzione motoristica ma anche al turismo ispirato al settore.

Vice presidente è stata eletta Roberta Tellini, assessore di Arese, mentre entrano nel direttivo Castelfranco Emilia, Nicolosi, Pratola Serra, assieme a Pontedera e Mandello del Lario, patrie rispettivamente della Vespa e della Moto Guzzi.

Tra i punti centrali del programma di Morini, il consolidamento del progetto sviluppato con il Mibact nel biennio 2016-2017, la progettazione di un parco tematico nazionale dei motori, la creazione di una rete di rapporti istituzionali a livello nazionale ed europeo insieme al consolidamento delle azioni sviluppate già nel precedente mandato in materia di sicurezza stradale e di innovazione al servizio dell’ambiente.