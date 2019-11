Cittadinanza onoraria ai bimbi stranieri, Fratelli d'Italia: "Pagliacciata propagandistica"

“Anche oggi, come ormai da alcuni anni, Muzzarelli ha 'regalato' la cittadinanza onoraria a 216 bambini stranieri. Una pagliacciata propagandistica grave non tanto per l’idea in sé ma perchè strumentalizza i bambini, i soggetti deboli della nostra società”. Dura la posizione di Fratelli d'Italia Modena in riferimento all'iniziativa svoltasi questa mattina al Forum Monzani, dove i nati in italia nel 2009 da genitori stranieri hanno ricevuto un attestato di cittadinanza onoraria: un evento espressamente voluto già dalla prima amministrazione Muzzarelli per sostenere l'approvazione dello ius soli, oggi divenuto ius culturae.

“In tutto il mondo, da sempre, la cittadinanza dei figli è legata a quella dei genitori, il PD però, per una mera questione elettorale, sembra dimenticarlo come forse dimentica che l’Italia è la nazione che concede il maggior numero di cittadinanze in Europa”, aggiunge Pulitanó.

Il ccordinatore regionale di FdI, Michele Barcaiuolo, incalza: “È una becera parata propagandistica del sindaco Muzzarelli: consegnare delle cittadinanze civiche che non hanno il minimo valore legale. Noi crediamo che la cittadinanza e quindi l’appartenenza a una comunità nazionale dipendano da una reale integrazione nella tradizione e nella cultura di un popolo e che ci debba essere un percorso di integrazione delle seconde generazioni che metta al centro il percorso scolastico per assorbire la nostra cultura, la nostra identità”.