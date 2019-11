Nonantola, cittadinanza onoraria a Liliana Segre. "Siete figli e nipoti del Coraggio"

La senatrice Liliana Segre sarà cittadina onoraria di Nonantola. Lo ha deciso compatto il Consiglio Comunale nella seduta del 29 novembre. Una scelta importante per contrastare i fenomeni di intolleranza, del razzismo e dell’istigazione dell’odio e della violenza, in particolare riaffermando i valori di democrazia e tolleranza.

La risposta toccante della senatrice Liliana Sagre che con le sue parole ricorda la storia di Nonantola e dei ragazzi di Villa Emma.

“Sindaco, Consiglieri e cari abitanti, molti di voi sono figli e nipoti del Coraggio, della solidarietà e della civiltà di cui fu maestra la vostra città. Io avrei potuto essere uno di quei bambini, non più protetti dai genitori. La vostra città fu anche Madre e Padre per loro. Sono orgogliosa di essere una di voi. Se sarà la bellezza a salvare il mondo voi, a cui mi associo con piacere da oggi, avrete un bel posto in prima fila.

La cittadinanza è un passaggio sentimentale, un abbraccio stretto tra la città e la nuova arrivata. E' qualcosa che resta mentre, per fisiologia democratica, cambiano gli attori della politica locale. Ancora grazie a voi con grande rispetto al presente Onore al vostro passato buon lavoro a tutti.