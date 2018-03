I camion ignorano il divieto di circolazione: "Palese assenza di controlli"

“Abbiamo fatto un test: basta restare sulla tangenziale di Modena per tre minuti e contare almeno un decina di camion che non potrebbero circolare. E allora ci chiediamo: che senso ha emanare ordinanze senza monitorarne il rispetto?” A denunciare la mancata applicazione dell’annunciato divieto di circolazione è Franco Spaggiari, responsabile di Fita CNA Modena.

“Non si tratta di un numero fatto a caso: abbiamo constatato con i nostri occhi, e chiunque può farlo a propria volta, come il divieto di circolazione sia, anche in questi minuti, largamente disatteso. La conseguenza è che chi lo ha rispettato passa come il fesso di turno, vedendo circolare colleghi più… intraprendenti e dovendo sopportare le lamentele dei clienti”.

Viene lecito chiedersi se le regole valgano per tutti. Oppure, scendendo nel concreto, quanti veicoli siano stati fermati e quante sanzioni siano state comminate. “Sulla strada oggi vediamo di tutto: bisarche, telonati, trasporti di inerti, tutti superiori alle 7,5 tonnellate. E in questa situazione diventa difficile giustificare una misura che penalizza una sola categoria, e, all’interno di questa, chi la rispetta”.