Rotonda sul Canaletto, CNA chiede tre interventi complementari

“Abbiamo accolto con soddisfazione la notizia della realizzazione di una rotonda sulla Statale Canaletto all’incrocio con viale delle Nazioni, un infrastruttura che contribuirà a snellire l’accesso e il deflusso dei veicoli verso e dalla città su questa importante strada. Chiediamo però che si tenga conto di alcuni interventi aggiuntivi, proprio per massimizzare l’efficacia di questo intervento”. E’ Emanuela Bertini, presidente della CNA del Comune di Modena, a fare il punto sull’annunciato intervento infrastrutturale.

“Innanzitutto – continua Bertini – occorre mettere in sicurezza l’attraversamento dei lavoratori che raggiungono in autobus l’affollato quartiere industriale di Modena Nord, prevedendo un ponte pedonale per l’attraversamento oppure un’area di sosta posizionata in prossimità della rotonda, ma non sulla Statale, in modo da evitare incolonnamenti”.

“Allo stesso modo – continua la Presidente della CNA cittadina, è necessario impedire l’attraversamento delle auto che, viaggiando in direzione Modena, debbano fermarsi al bar-distributore sul lato opposto, determinando situazioni pericolose per il traffico. Da questo punto di vista, la rotonda potrebbe consentire un divieto di svolta verso questo esercizio senza particolari penalizzazioni per quest’ultimo, realizzando un piccolo svincolo di acceso che ne permetta l’uscita in direzione sud. Infine, riteniamo opportuno prevedere un eventuale allargamento della Statale Canaletto dalla Rotonda sino all’altra rotonda, quella del cosiddetto ponte dell’Uccellino. E’ facile infatti prevedere che il previsto raddoppio di quest’ultimo determinerà un aumento del traffico, convogliando sul Canaletto anche parte del traffico proveniente da Carpi e da Soliera”.