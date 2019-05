Elezioni comunali 2019, guida al voto e istruzioni

Si avvicina il 26 maggio con le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, ma anche per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale in molti Comuni italiani, compresi ben 34 dei 47 comuni della provincia di Modena. Ecco la guida completa per le elezioni comunali.

Quando si vota

Si vota dalle ore 7 alle ore 23 del 26 maggio 2019. Per poter votare l’elettore deve recarsi nella sezione in cui è registrato (indicata sulla tessera elettorale) munito di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale. Vista la contestuale elezione dei membri del Parlamento Europeo, lo scrutinio delle elezioni comunali inizierà il lunedì successivo (27 maggio) alle ore 14. Gli eventuali ballottaggi si svolgeranno invece domenica 9 giugno.

Comuni con meno di 5.000 abitanti

Nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’elezione del Consiglio comunale è contestuale all’elezione del sindaco. L’elettore può esprimere un voto per un candidato sindaco (valido anche per la lista ad esso collegata), tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell’apposita riga.

È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti

Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti l’elezione del Consiglio comunale è contestuale all’elezione del sindaco. L’elettore può esprimere un voto per un candidato sindaco (valido anche per la lista ad esso collegata), tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può altresì esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, scrivendone i cognomi nelle apposite righe. Se ne esprime due, questi devono essere espressi a favore di due candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Comuni con più di 15.000 abitanti

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’elettore può esprimere: