Elezioni. Il Popolo della Famiglia incontra i sostenitori alla sala Pucci

Il rush finale verso le elezioni politiche vede come ultimo appuntamento della campagna elettorale del Popolo della Famiglia un incontro pubblico che si terà giovedì 1 marzo a Modena, alle ore 20.45 presso la sala Pucci di strada Canaletto.

Il Popolo della Famiglia ha annunciato ieri lunedì sera a Mirandola l'intenzione di presentarsi anche alle prossime elezioni europee regionali e amministrative del 2019: "Con il 4 marzo inizia ufficialmente la semina. Semina che sarà lunga e faticosa, come lunga e faticosa la strada verso la verità. alcuni semi cadranno nella ghiaia e bruceranno, altri cadranno tra le erbacce e soffocheranno. Ma altri semi cadranno sulla terra fertile e genereranno frutti di bene che saranno in grado di opporsi a questa società malvagia che ha ridotto l'uomo ad una larva consumatrice senza dignità e identità. Il cammino è lungo. Ma noi siamo qui. Il voto al PDF è l'unico voto utile a ritornare ad una società fondata sulla solidarietà, sull'attenzione all'altro, sulla valorizzazione e responsabilizzazione della famiglia e dell'impresa come nuclei fondati dello stato. Vogliamo che lo stato sia al servizio della famiglia e non viceversa.