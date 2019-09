Salvini fa tappa a Vignola per lanciare Lucia Borgonozoni alle Regionali

Alcune centinaia di persone hanno accolto oggi pomeriggio Matteo Salvini a Vignola, per una visita annunciata solo poche ore fa, per la quale non era stato previsto un vero e proprio comizio. L'ex Ministro dell'Interno ha scelto la città dei Contrari, governata dal leghista Pelloni, come tappa del tour pre-elettorale insieme a Lucia Borgonzoni, prossima candidata presidente alle elezioni regionali dell'Emilia Romagna che si svolgeranno tra pochi mesi.

"Grazie per questa fantastica accoglienza (sotto la pioggia) agli amici di Vignola, in una giornata in cui la città è trasformata in un parco giochi e le associazioni, le mamme e i papà possono lasciare i loro figli liberi e tranquilli in contemporanea si sta svolgendo la manifestazione Bambinopoli, ndr) - dice Salvini dopo essere salito su una panchina per un intervento improvvisato dopo selfie e strette di mano.

Poi un affondo sul tanto citato caso di Bibbiano. "Qualcuno invece li faceva portare via dalle famiglie. Sulle mostruosità di Bibbiano andremo fino in fondo, superando omertà, silenzi e insabbiamenti, alla faccia di chi fino a un mese fa attaccava il PD come colpevole degli elettroshock ai bimbi e adesso ci fa il governo insieme".

"Finalmente dopo 50 anni possiamo mandare a casa la sinistra in Emilia-Romagna", grida il leader del Carroccio. Poi un riferimento alla situazione politica nazionale: "Se pensavano di avermi arrabbiato o deluso hanno sbagliato a capire perchè lavorerò un'ora al giorno in più e girerò questo splendido paese comune per comune. Possono scappare dalle elezioni per qualche mese, ma non possono scappare all'infinito. E prima o poi vinceremo noi".