Concerti al Palasport di Mirandola, il Comune: "Tutte le attività autorizzate e controllate"

"Tutte le attività attuate presso strutture pubbliche a Mirandola sono autorizzate con grande sforzo da parte di tutti per garantirne la sicurezza. Il Silb-Fipe (Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo) anche in passato ha presentato esposti e richieste di accesso agli atti per presunti spettacoli abusivi organizzati nel territorio del nostro Comune. Il Comune di Mirandola ha sempre risposto, inviando copia delle autorizzazioni rilasciate, nelle quali sono riportate dettagliatamente sia le verifiche effettuate che le prescrizioni impartite per la tutela della sicurezza pubblica, tra cui la capienza massima che è fissata in 1.050 persone". Lo sottolinea il Comune con una nota dell'assessore Ganzerli, in riferimento all'esposto presentato dall'associazione di categoria sul concerto del prossimo 25 dicembre presso la struttura di via Dorando Pietri.

"Stupisce quindi una segnalazione generica che parla di “migliaia di persone” quando il limite massimo è di 1.050 e stupisce che si citi un utilizzo “sempre più frequente” del palazzetto stante che nel corso del 2018 abbiamo autorizzato tre eventi (7 e 13 aprile e 31 ottobre) mentre per altri due per i quali è stata presentata domanda (previsti per il 21 e 25 dicembre) stiamo espletando le procedure previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per poter rilasciare le prescritte autorizzazioni".

Per quanto attiene all’utilizzo del palazzetto dello sport, il Comune ritiene doveroso fare alcune precisazioni: "Il palazzetto è stato ritenuto idoneo dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e quindi autorizzato per lo svolgimento di attività e spettacoli sportivi con una presenza di pubblico di 700 persone; nel caso si organizzino spettacoli non sportivi occorre che sia presentata ed esaminata tutta la documentazione che dimostri il rispetto dello norme e la programmazione in sicurezza dello svolgimento dell’evento; quando per uno spettacolo deve svolgersi in un locale con capienza superiore a 200 persone lo tutta la documentazione è esaminata dall’apposita commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che, prima dell’inizio, effettua anche un sopralluogo per controllare la regolarità e la sicurezza del locale e degli allestimenti; i primi spettacoli che si sono svolti al palazzetto dopo la sua riapertura il 7 e 13 aprile sono stati controllati dalla commissione provinciale di vigilanza (commissione prefettizia), stante che la commissione comunale di Mirandola è stata costituita soltanto successivamente; la commissione comunale nel valutare lo spettacolo del 31 ottobre ha comunque tenuto a riferimento le prescrizioni impartite dalla commissione provinciale per gli spettacoli di aprile: per quest’ultimo evento ad esempio, è stata prevista la presenza di ben dieci “buttafuori” per garantire la sicurezza dei partecipanti; è previsto dalla legge che possa far parte della commissione, qualora lo richieda, anche un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo: il Silb, tuttavia, non ha mai richiesto di poter partecipare ai lavori della nostra commissione comunale di vigilanza, così come non ha partecipato a suo tempo a quelli della commissione provinciale per gli eventi del 7 e 13 aprile".

"Relativamente ai tragici fatti di Corinaldo è inoltre opportuno precisare che mentre i locali di pubblico spettacolo una volta autorizzati vengono controllati dalla commissione di vigilanza su segnalazione o nell’ambito di una normale attività di vigilanza programmata (e, quindi non tutte le volte che si svolge uno spettacolo) nel caso di eventi temporanei l’attenzione è sempre massima: la commissione di vigilanza controlla tutte le volte sia la progettazione dell’evento sia il suo allestimento, provvedendo anche con apposito sopralluogo prima dell’inizio dello spettacolo - conlcude l'assessore Ganzerli - Le forze dell’ordine e la polizia municipale hanno sempre garantito la loro presenza in occasione di questi spettacoli, effettuando massicci controlli per garantire la massima sicurezza per il pubblico che vi partecipa. Inoltre, proprio per garantire la sicurezza dell’evento, il Comune da molti anni pretende che gli organizzatori ne diano comunicazione anche al locale commissariato (ai sensi dell’articolo 18 del Tulps) e, dopo i fatti di Torino, il Comune invia tutta la documentazione presentata dagli organizzatori a Prefettura e Questura".