Fondazione Cresci@mo e altre partecipate, il Comune cerca candidati

Il Comune di Modena ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature per la nomina del presidente e di due componenti del Consiglio di amministrazione rappresentanti del Comune presso la Fondazione Cresci@mo. Le cariche hanno durata triennale e sono gratuite; i nominati scadranno alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Inoltre, si cercano anche candidati per la designazione di due componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona Patronato Pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano. In questo caso i candidati, qualora nominati dall'Assemblea dei soci, resteranno in carica cinque anni. Il presidente sarà eletto dal Consiglio di amministrazione al suo interno e l'Assemblea dei soci potrà deliberare, con atto motivato, la corresponsione di un'indennità a favore del presidente e di un gettone di presenza per i componenti.

Infine, occorre procedere alla nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Vita Indipendente Onlus in sostituzione di un componente dimissionario. Il consigliere nominato resterà in carica fino al 21 novembre 2019, data di scadenza dell’attuale Consiglio di amministrazione. La carica è gratuita.

I bandi sono consultabili sul sito del Comune. Le proposte di candidatura o le autocandidature dovranno pervenire entro le 13 di venerdì 1 marzo. Vanno indirizzate al sindaco del Comune di Modena, possono essere inoltrate tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo politichefinanziarie@cert.comune.modena.it o consegnate direttamente alla segreteria del Settore Risorse finanziarie e affari istituzionali (via Scudari 20 Modena; martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13, lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18). Le candidature pervenute potranno essere utilizzate per effettuare ulteriori nomine nel caso di cessazioni dalla carica prima della scadenza naturale del mandato. Possono presentare proposte di candidatura il sindaco e i consiglieri comunali, il rettore, i presidenti di Facoltà e i direttori di Dipartimento dell’Università, gli organi direttivi locali degli Ordini e dei Collegi professionali, delle associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria. Sono inoltre consentite autocandidature con il sostegno di almeno dieci firme apposte da professori o ricercatori dell’Università, iscritti agli Ordini o Collegi professionali, singoli componenti degli organi direttivi delle Associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria.

I candidati devono avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale; avere una comprovata esperienza tecnica o amministrativa, per studi e ricerche compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private, o documentate esperienze di impegno sociale e civile; possedere i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa vigente e dagli statuti degli enti per cui ci si candida. I candidati possono sottoscrivere la nota di indirizzi e obiettivi per l’espletamento del mandato allegata ai relativi avvisi e dovranno aderire al documento “La carta di Avviso pubblico. Codice etico per la buona politica”.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Finanze, economato e organismi partecipati, via Scudari 20, tel. 059/2032592.