Il Comune di Carpi cerca sponsor per "adottare" rotaotrie e aree verdi

La Giunta comunale di Carpi ha approvato una delibera che rende possibile a soggetti ed aziende private ‘adottare’ una rotatoria stradale o un’area verde, garantendone la manutenzione in cambio di una sponsorizzazione. Non si tratta di una novità, già da oltre dieci anni questa iniziativa era possibile e i risultati sono stati positivi: gli accordi di collaborazione stipulati in passato sono però venuti a scadenza.

Si tratta di rilanciare ed estendere questa opportunità, che garantisce risparmi di spesa per l’ente locale e visibilità per i soggetti assegnatari che si occuperanno della manutenzione periodica e che possono posizionare, sulla rotatoria o nell’area verde ‘adottata’, cartelli informativi.

Gli interessati devono fare arrivare la loro domanda in busta sigillata entro il 23 luglio prossimo all’Ufficio protocollo del Comune, in corso Pio 91. Se ci saranno più richieste per la stessa rotatoria o area verde si assegnerà a chi ha offerto il canone gestionale annuo più alto. Le rotatorie che si possono ‘sponsorizzare’ sono 26, e 12 le aree verdi, sparse per tutto il territorio comunale.