Sassuolo, si compone il consiglio comunale con i rappresentanti di sei liste

L’Ufficio Centrale del Comune di Sassuolo ha terminato in questi minuti i lavori proclamando, oltre al Sindaco Gian Francesco Menani che avrà diritto di voto in consiglio comunale, anche i vari eletti alla carica di Consigliere Comunale. La maggioranza conterà su 15 seggi (più il sindaco), mentre le opposizioni su 9 consiglieri. Sei i gruppi al momento rappresentati.

Per la lista Lega Salvini Premier risultano eletti: Giovanni Gasparini, Stefano Bargi, Cristian Misia, Massimo Iaccheri, Samanta Ruffaldi, Graziano Tonelli, Andrea Boni, Angela Ruini, Sara Spagni, Luca Volpari e Corrado Ruini. Per la lista Forza Italia risultano eletti Claudia Severi e Davide Capezzera. Per la lista Sassolesi risultano eletti: Luca Caselli, Camilla Nizzoli.