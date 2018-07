In Consiglio Comunale di Modena l'ok al trasferimento di immobili dell'ex AMCM 

Sarà l’approvazione delle linee guida delle prossime fasi per il recupero dell’ex Amcm e il trasferimento di proprietà di immobili del comparto in cambio di opere pubbliche il tema principale al centro del Consiglio comunale di Modena di giovedì 12 luglio. Nella stessa seduta sarà discussa anche la variazione di bilancio.

I lavori dell’Aula prenderanno il via alle 15 direttamente con la trattazione delle proposte di deliberazione sull’Accordo di programma fra il Comune di Modena e l’azienda Ausl di Modena relativo al Piano di zona triennale 2018-2020 per la salute e il benessere sociale, sulle modifiche allo Statuto dell’Associazione Giovani artisti dell’Emilia Romagna (GA/ER), sulla variazione di bilancio, sul recupero dell’ex Amcm, su un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici comunali in piazza Matteotti per la realizzazione di un parcheggio all’ex Odeon e su un altro permesso di costruire per un edificio in via Udine.