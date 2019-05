Cambio in Consiglio provinciale, dimesso Cugusi entra Lugli

Stefano Lugli già consigliere comunale di Finale Emilia, entra in Consiglio provinciale in sostituzione di Marco Cugusi. L'atto di Surroga è stato approvato dal Consiglio nella seduta di lunedì 29 aprile. Lugli ha già ricoperto la carica di consigliere provinciale dal 2004 al 2009 nel gruppo di Rifondazione Comunista.

Fanno parte del Consiglio il presidente e 12 consiglieri che non percepiscono alcuna indennità, come anche il presidente. Il Consiglio, in base alla legge di riforma delle Province, resta in carica due anni ed è un organo di indirizzo e controllo: approva bilanci, regolamenti, piani e programmi e ogni altro atto sottoposto dal presidente.