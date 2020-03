Fissata una seduta straodinaria in Regione per la discussione dell'emergenza

E' stata fissata per venerdi' la seduta straordinaria dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna dedicata all'emergenza coronavirus. La richiesta di una informativa in aula del presidente regionale Stefano Bonaccini con l'intervento di tutte le forze politiche era stata avanzata la scorsa settimana dalla Lega, non senza una coda di polemiche.

"Grazie alla richiesta del nostro gruppo- informa ora il consigliere regionale Gabriele Delmonte sui social- sarà convocata per venerdi' mattina una seduta di Consiglio Regionale sull'emergenza del Coronavirus. Questo ci permetterà di avere tutte le informazioni su come proseguire nel contenimento e di proporre nostro soluzioni ai danni economici del virus".

(DIRE)