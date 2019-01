Consumo di suolo, negli ultimi 5 anni la provincia di Modena fa segnare un +0.89%

"I fatti hanno la testa dura, diceva qualcuno, ed il recente Rapporto sul Consumo di suolo di ISPRA (2018) ha numeri e dati in abbondanza per fornire un quadro della situazione al di là delle impressioni e delle letture strumentali. I dati di quest’anno mostrano ancora la criticità del consumo di suolo nelle zone periurbane e urbane a bassa densità, e l’avanzare di fenomeni quali la diffusione, la dispersione, la decentralizzazione urbana da un lato e la densificazione di aree urbane dall’altro". A segnalarlo sono Michele Stortini, Responsabile Ambiente Articolo Uno-MDP Modena, e Nadia Zannai, architetto del coordinamento provinciale del partito.

I dati rivelano che in Italia dal 2016 al 2017 il consumo di suolo aumentato di 0.23%, in Emilia -Romagna di +0.21%, in provincia di Modena di 0.19% e a Modena città di 0.11%. Se allarghiamo lo sguardo agli ultimi 5 anni, dal 2012 al 2017 in Italia +1.09% in Emilia-Romagna +0.81% ,in Provincia +0.89% a Modena città +0.59%. In Regione, rispetto agli altri capoluoghi di provincia, Modena è al terz'ultimo posto, segno che altri territori hanno costruti ancora di più.

"Un dato interessante è un indicatore proposto dall’ONU che lega il tasso di variazione di consumo di suolo con il tasso variazione della popolazione. Per semplicità possiamo dire che più tale indicatore è vicino allo 0 e meno consumo di suolo si è verificato - spiegano gli espnenti di Art. Uno-MDP - Tra il 2017 ed il 2012 a Modena città tale indicatore vale 0.17, in regione 0.32 in provincia 0.4 con comuni come Formigine o Castelvetro 0.6. In provincia di Modena, come per altro si verifica nel resto di Italia il maggior consumo di suolo avviene nei comuni della cintura e con popolazione inferiore ai 50000 abitanti".

"Tutto bene? Sicuramente no. Anche se la città di Modena tra il 2012 ed il 2006 è la terza città in Italia per densificazione e riuso del territorio, il tasso di consumo di suolo è ancora troppo alto. La possibilità di incrementare il consumo di suolo fino al 3% rispetto al livello attuale previsto dalla legge regionale rischia di mancare l’obiettivo di consumo zero entro il 2050 come indicato dalle normative europee e dalla stessa legge regionale", chiosano.