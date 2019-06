Personale per la Ricostruzione, il governo conferma i tecnici di Invitalia

'Salvi' al fotofinish. I 135 tecnici di Invitalia impegnati nella ricostruzione dell'Emilia colpita dal terremoto del 2012, con il contratto in scadenza dopodomani, 30 giugno, a quanto pare non resteranno a casa. Parola del Governo: ieri infatti, in commissione, il sottosegretario al Lavoro, Claudio Cominardi, rispondendo alla Lega alla Camera ha detto: "Gli oltre 135 professionisti prestano la propria opera in funzione della convenzione" che esiste tra Regione Emilia-Romagna e Invitalia, "e potranno verosimilmente proseguire grazie al rinnovo premesso" dell'accordo.

La scadenza del 30 giugno "è stata determinata dalla scelta della stessa Regione", ma Cominardi spiega che, "allo stato attuale, è in corso di perfezionamento una nuova convenzione, per la durata di 18 mesi decorrenti dal prossimo 1° luglio, con volumi di attività che saranno in grado di giustificare l'utilizzo di personale in quantità analoga a quello finora utilizzato".

I tecnici di Invitalia che si occupano delle pratiche della ricostruzione temevano infatti di ricadere sotto i vincoli del Decreto Dignità che non autorizzerebbe per loro una ulteriore proroga di incarico. Ma "personalmente non vedo alcuna correlazione tra il quadro normativo introdotto dal decreto dignità e la questione dei lavoratori" di Invitalia, specifica Cominardi. Dunque, appunto, i tecnici "potranno verosimilmente proseguire" il loro lavoro "a prescindere dal quadro normativo, attuale come quello pregresso".

Peraltro, segnala Cominardi, nel piano assunzioni della Regione Emilia-Romagna si è detto che viale Aldo Moro "assicurerà dei posti di riserva in favore di chi ha svolto servizio nell'ente medesimo, motivo per cui l'amministrazione regionale, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e decisionale potrà, quindi, valorizzare l'esperienza acquisita da questi professionisti che già hanno messo al servizio dell'ente le proprie competenze". Cominardi conclude l'intervento in commissione "ribadendo ancora una volta l'interesse a che il completamento della ricostruzione in Emilia-Romagna avvenga nel rispetto della tempistica fissata dalla dichiarazione dello stato di emergenza. A nome del Governo assicuro, a tal riguardo, il massimo impegno".

